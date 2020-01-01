Проект "Живопись иглой – золотное шитье Сибири" реализуют в Тюменской области

| Фото: Музей "Дом Машарова" во "ВКонтакте" | Фото: Музей "Дом Машарова" во "ВКонтакте"

Проект "Живопись иглой – золотное шитье Сибири" стартовал в регионе в поддержку реализации национального проекта "Культура" и социально ориентированных некоммерческих организаций, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Он направлен на изучение, возрождение, сохранение и развитие традиций производства строчевышитых изделий народных художественных промыслов.

Организаторы разработали обучающие программы и методические пособия для проведения семинарских занятий и мастер-классов для желающих обучиться новому и перенять уникальный опыт от мастериц промысла, проживающих в Тюменской области.

Благодаря реализации проекта в музее "Дом Машарова" открылась выставка "Живопись иглой", на которой участники узнают об истории развития промысла и знакомятся с вышитыми образцами, основными техниками и на практике попробуют овладеть этим видом искусства. Первые посетители освоили азы канительной вышивки и изготовили памятные изделия. Выставка, тематические лектории и мастер-классы будут работать до конца февраля, присоединиться к команде может каждый желающий.

При релизации проекта мастерицы промысла будут посещать образовательные учреждения региона и обучать тюменских школьников древнейшей технике золотошвейного ремесла. Юные исследователи узнают о видах канители, о тонкостях и способах ее крепления и попробуют применить новые знания на практике.

Золотное шитье, или "живопись иглой", занимает особое место в декоративно-прикладном искусстве, выделяясь особой красотой и изысканностью. Сибирские мастерицы владели золотошвейным ремеслом уже в XVII веке. В ХХ веке этот промысел был практически утрачен.

В современном обществе золотошвейное искусство стало в большей степени светским видом рукоделия, которое возрождается не только при монастырях и храмах, но и в учреждениях культуры, творческих мастерских и национальных центрах. Изначально этот вид вышивки был по-настоящему драгоценным — он выполнялся из расплющенного золота, серебра и драгоценных камней. Сегодня мастерицы используют металлизированные и шелковые нити, трунцал, канитель, позументы, искусственный жемчуг и стразы.

Посетить выставку "Живопись иглой", тематические лектории, практические семинары и мастер-классы можно в музее "Дом Машарова". Вход свободный.