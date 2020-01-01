Оборудование для лечения детей с аутизмом получил тобольский реабилитационный центр

| Фото: Тобольская промышленная площадка СИБУРа | Фото: Тобольская промышленная площадка СИБУРа

Оборудование для лечения детей, страдающих аутизмом и расстройствами аутистического спектра, появилось в Тобольском лечебно-реабилитационном центре "Надежда" благодаря победе в грантовом конкурсе социально значимых проектов программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел", сообщает Тобольская промышленная площадка СИБУРа.

"Мир для тебя" - уже третий проект, успешно реализованный в центре "Надежда" с помощью компании.

В Тобольске более 20 детей с аутизмом, они имеют инвалидность. Аутизм выявляется не ранее 3 лет, чаще всего ближе к школьному возрасту. Немало малышей с речевыми патологиями, задержкой развития. Это расстройства, присущие в том числе и аутизму. Поэтому важна коррекция в раннем возрасте, когда состояние ребенка можно улучшить.

Для реализации проекта "Мир для тебя" центр приобрел оборудование почти на 1,5 млн рублей. Для некоторых комплексов пришлось переоборудовать кабинеты. Например, сенсорно-динамический "Дом совы" - подвесные сооружения, где можно повисеть, покачаться, полетать, проползти по качающемуся туннелю. Так развивается координация. У аутистов страдает мозжечок, что негативно сказывается не только на владении телом, но и развитии интеллекта. Есть простые, но эффективные тренажеры: удержать баланс на качающейся доске, провести Тома и Джерри по лабиринтам двумя руками или ногами сразу. Для саморегуляции нервной системы - комплекс биоакустической коррекции "Синхро-С", терапия с помощью звуков. Есть обучающий набор игр для развития коммуникативных навыков. Дефектологи, логопеды, психологи прошли обучение в Санкт-Петербурге. В центре планируется организовать системную работу с детьми-аутистами.

"Сложно переоценить значимость этого проекта. Конечно, здоровье детей в приоритете. Определяя победителей грантового конкурса "Формула хороших дел", мы делаем ставку на проекты устойчивого развития, на долгосрочную перспективу. Так и здесь: мы делаем вклад сегодня, а результат будет и завтра, и послезавтра, и еще долгое время", - сказала начальник отдела по взаимодействию с органами государственной власти ООО "СИБУР Тобольск" Елена Бельская.