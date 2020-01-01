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Для тюменских волонтеров проведут курсы медиаграмотности

Общество, 10:37 23 января 2020

www.strana2020.ru | Фото: www.strana2020.ru

Повысить свою медиаграмотность в режиме онлайн предлагают тюменским волонтерам, сообщает Киберпатруль Тюменской области.

Специальные курсы для всех желающих пройдут с февраля по май 2020 года в формате вебинаров, видеокурсов и самостоятельных практических работ. Программа будет состоять из трех блоков: медиа, профилактика в сети, продвижение проектной работы.

Участники получат навыки работы в графических редакторах, видео- и фотопрограммах, научатся составлять афиши мероприятий, писать пресс-релизы для социальных сетей и СМИ.

Особое внимание будет уделено знаниям о профилактическом добровольчестве. А приглашенные SММ-специалисты расскажут о том, как продвигать профилактический контент в интернете, как стать участниками полноценной медиакомпании для мероприятия.

Заявки на обучение необходимо отправить на электронную почту ocpr72_omo@mail.ru. Дополнительную информацию можно уточнить в группе Киберпатруль Тюменской области ВКонтакте.

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# волонтеры , киберпатруль , медиа , обучение

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