Боксов для сбора вещей у "Тюменской дармарки" становится больше

| Фото: Комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: Комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

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Новые боксы для сбора вещевых пожертвований появились в Центре вайнахской культуры, здании Совета ветеранов войны и труда Восточного административного округа и в Обществе русской культуры в Тюмени. Авторы проекта "Тюменская дармарка" отмечают, что теперь в распоряжении горожан, желающих творить добро, семь боксов в разных районах областной столицы.

Напомним, что социально ориентированную инициативу "Тюменская дармарка" реализует Центр поддержки семей "Помощь рядом" при поддержке фонда президентских грантов, департамента социального развития Тюменской области, региональной Общественной палаты Тюменской области и Альянса СО НКО.

Проект направлен на организацию в Тюмени эффективной системы неденежной благотворительности, вещевой помощи нуждающимся и улучшения экологической ситуации в регионе за счет снижения количества выбрасываемого мусора. Одним из ключевых пунктов в воплощении этой задумки должно стать открытие десяти пунктов по приему вещевых пожертвований, куда каждый желающий может принести ненужную, но находящуюся в хорошем состоянии одежду.

В 2019 году четыре специализированных бокса появились в тюменской автошколе Всероссийского общества автомобилистов, приемной Общественной палаты Тюменской области, соседском центре жилого комплекса "Преображенский" и офисе Тюменского межрегионального центра обучения, сообщают в ОП ТО.