Фонду президентских грантов выделили три миллиарда на софинансирование региональных конкурсов НКО

| Фото: Фонд президентских грантов | Фото: Фонд президентских грантов

Три миллиарда рублей в год будут выделять на софинансирование региональных конкурсов для некоммерческих организаций, сообщает Фонд президентских грантов.

Об увеличении бюджета фонда Владимир Путин рассказал на встрече с общественностью в Липецкой области 22 января.

Вопрос о дополнительной поддержке некоммерческих организаций на региональном уровне поднял руководитель проекта "Охрана, мониторинг и изучение археологического наследия Липецкой области" Александр Бессуднов. По его словам, существует много достойных местных инициатив, которые не всегда соотносятся с возможностями региональных грантовых конкурсов.

"Объем софинансирования будет зависеть от бюджетной обеспеченности регионов. Если регион богатый, он сможет претендовать на 30% софинансирования, а если у региона сложная ситуация, то, мы это обсуждаем, возможно будет не меньше 50%, а может и 70%", – отметил генеральный директор фонда Илья Чукалин.

Благодаря этой мере начинающие НКО смогут получить сначала небольшую поддержку на региональном уровне, научиться работать с целевыми средствами, с реализацией проектов, а потом обратиться за федеральной поддержкой.