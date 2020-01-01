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Фонду президентских грантов выделили три миллиарда на софинансирование региональных конкурсов НКО

Общество, 17:43 23 января 2020

Фонд президентских грантов | Фото: Фонд президентских грантов

Три миллиарда рублей в год будут выделять на софинансирование региональных конкурсов для некоммерческих организаций, сообщает Фонд президентских грантов.

Об увеличении бюджета фонда Владимир Путин рассказал на встрече с общественностью в Липецкой области 22 января.

Вопрос о дополнительной поддержке некоммерческих организаций на региональном уровне поднял руководитель проекта "Охрана, мониторинг и изучение археологического наследия Липецкой области" Александр Бессуднов. По его словам, существует много достойных местных инициатив, которые не всегда соотносятся с возможностями региональных грантовых конкурсов.

"Объем софинансирования будет зависеть от бюджетной обеспеченности регионов. Если регион богатый, он сможет претендовать на 30% софинансирования, а если у региона сложная ситуация, то, мы это обсуждаем, возможно будет не меньше 50%, а может и 70%", – отметил генеральный директор фонда Илья Чукалин.

Благодаря этой мере начинающие НКО смогут получить сначала небольшую поддержку на региональном уровне, научиться работать с целевыми средствами, с реализацией проектов, а потом обратиться за федеральной поддержкой.

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# фонд президентских грантов

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