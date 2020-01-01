Тюменских автоледи учат справляться со стрессом на дорогах и пользоваться огнетушителем

| Фото: Комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: Комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Как вести себя, если в автомобиле начался пожар, чем помочь пострадавшим в ДТП и в чем польза медиации для разрешения конфликтных ситуаций на дорогах, рассказали тюменкам на очередном семинаре проекта "Автоледи – за культуру вождения".

Напомним, инициатива реализуется при поддержке фонда президентских грантов на территории четырех локаций юга Тюменской области региональным отделением Всероссийского общества автомобилистов совместно с автономной некоммерческой организацией "Обретая крылья", Альянсом социально ориентированных некоммерческих организаций и Общественной палатой Тюменской области.

В общей сложности более 130 автомобилисток из Тюмени, Тобольска, Ишима и Армизонского района приняли участие в серии оффлайн и онлайн просветительских семинаров и мастер-классов, направленных на повышение уровня soft skills женщин-водителей. На предыдущих занятиях слушательницы просветительских курсов уже узнали о ключевых правилах эксплуатации и обслуживания автомобилей, действенных способах повышения уровня водительского мастерства и навыках самообороны и самозащиты в случае нападения вооруженных злоумышленников.

Новый блок обучения начался с лекции старшего инструктора по организационно-массовой работе тюменского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Валентины Бебко. Она подробно рассказала о правилах поведения при возникновении пожара в транспортном средстве, отдельно уделив внимание тому, как правильно выбрать огнетушитель и пользоваться им. После теоретической части тюменки смогли применить полученные знания на практике, самостоятельно попробовав справиться с возгоранием с помощью огнетушителей разных типов.

Следующий мастер-класс был посвящен оказанию экстренной помощи после ДТП. Главный врач медицинского центра "Главное здоровье", кандидат медицинских наук, врач-терапевт высшей категории Аурика Степовая познакомила слушательниц с правилами транспортировки пострадавших, проведения сердечно-легочной реанимации, искусственного дыхания, наложения бинта и многими другими навыками, которые помогут сохранить жизнь и здоровье в экстренной ситуации.

Повысить внимание и стрессоустойчивость на дорогах помогла психолог-кинезиолог, специалист по телесно-ориентированной терапии Жанна Меджаян. Она обучила автолюбительниц комплексу специальных психологических упражнений, который поможет сохранять спокойствие даже во время чрезвычайных происшествий.

На заключительном занятии, которое провел директор АНО "Западно-Сибирский региональный центр медиации и права" Юрий Даровских, женщины познакомились с технологией медиации для предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций с другими участниками дорожного движения.

Участницы проекта "Автоледи – за культуру вождения!" смогли лично ощутить всю важность соблюдения норм и правил ПДД, в частности, использования ремня безопасности с помощью уникального устройства – конвинсера. Его конструкция представляет собой имитатор автомобильного сиденья с ремнем безопасности. На скорости 10 км/ч оно врезается во встречное препятствие. Пассажир испытывает силу столкновения, однако между человеком и трагедией становится ремень безопасности.

25 января тюменкам предстоит пройти отборочные туры проекта в формате тестирования по итогам прошедшего обучения. По результатам теста определятся 15 финалисток. В феврале одна из них получит титул “Лучшей автоледи Тюменской области”, сообщают в Общественной палате ТО.