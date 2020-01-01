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В Тюмени проведут воркшоп по социальному проектированию для представителей НКО

Общество, 11:14 28 января 2020

"Моя территория" (архив) | Фото: "Моя территория" (архив)

Воркшоп по социальному проектированию, посвященный подаче заявки на получение муниципального гранта, начнется в молодежном пространстве "Город молодых" (ул. Механическая 31/1) 29 января в 15 часов, сообщает Центр внешкольной работы "Дзержинец".

Присоединиться к воркшопу могут представители некоммерческих организаций, которые планирует подать заявку на участие в грантовых конкурсах. Организаторы просят желающих посетить встречу заранее подготовить вопросы в рамках заявленной темы. "На мероприятии участникам расскажут, как подать заявку на муниципальный грант", — подчеркнула специалист по связям с прессой отдела реализации молодежных программ центра внешкольной работы "Дзержинец" Елена Скворцова.

В качестве спикера выступит председатель региональной общественной организации "Ассоциация детских и молодежных общественных объединений Тюменской области" Виталий Криводанов. Встреча продлится до 16 часов 30 минут.

Зарегистрироваться на участие можно по ссылке.

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# воркшоп , гранты , проектирование

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