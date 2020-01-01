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Серебряные волонтеры Тюменского района стали участниками проекта "Бабушкин Workout"

Общество, 16:38 29 января 2020

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Проект "Бабушкин Workout" стартовал в Московском и Кулаковском муниципальных образованиях Тюменского района. Его участниками стали серебряные волонтеры и активисты 55+, сообщает администрация Тюменского района.

Организовали мероприятие специалисты комплексного центра социального обслуживания населения Тюменского района. Специалист по физической культуре и спорту продемонстрировал несколько упражнений на уличной гимнастической стенке, которые можно делать самостоятельно. Участникам напомнили, что активные занятия на улице – это прекрасный способ взбодриться, насытить организм кислородом и энергией.

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

"Это одновременно и закаливание, и повышение мышечного тонуса", - заверили специалисты Центра и уточнили, что заниматься воркаутом можно не только на турниках, рукоходах или брусьях, а где угодно.

Проект будет и дальше развиваться в Московском и Кулаковском МО и появится в других поселениях Тюменского района.

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# Бабушкин Workout , серебряные волонтеры

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