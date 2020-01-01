Тюменские бойцы студенческих отрядов десантировались в Ярковском районе

| Фото: пресс-служба Тюменского областного студенческого отряда | Фото: пресс-служба Тюменского областного студенческого отряда

Студенты тюменских вузов участвуют в добровольческом проекте "Тюменский десант" Всероссийской патриотической акции "Снежный десант Российских студенческих отрядов". Смена стартовала в Ярковском и Ишимском районах и в Голышмановском городском округе 28 января.

Как сообщает пресс-служба Тюменского областного студенческого отряда, в проекте участвуют студотрядовцы из ТИУ, ТюмГУ, ТГМУ, ГАУСЗ, ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал ТюмГУ), МГУ им. М.В. Ломоносова и МГТУ имени Н.Э. Баумана.

28 января бойцы отряда "Соболь" побывали в с. Новосёлово Ярковского района. В школе имени знаменитого земляка ярковских школьников Аркадия Колчанова ребята провели мастер-классы, занятия по профориентации и экологии, танцам, изготовлению открыток и кормушек для птиц, а также занятия, которые посвятили Году памяти и славы.

"После занятий мы провели турнир между школьниками и нашим отрядом по волейболу, затем устроили концерт, зарядили зал теплой атмосферой и оказали помощь местному населению в уборке снега. Романтика выезда в десант проявляется в атмосфере: ты передаешь добро детям, чувствуешь обратную связь, их тепло, радостные улыбки и благодарность за то, что мы приехали", — рассказала боец отряда "Соболь" студентка ТИУ Айжан Алебаева.

Подготовиться к занятиям бойцам помогла специалист отдела профориентации ТИУ Елена Чекрыгина. Мастер-класс по экологии и мусоросортировке провела комиссар отряда Дарья Королёва. Она учится в МГУ им. М. В. Ломоносова на эколога, поэтому рассказать о разных сортах пластика и видах бытовых отходов ребятам, а также разъяснить, почему важно соблюдать правила сортировки, ей не составило труда.

"Давно наслышана об этой акции от моих друзей, они всегда рассказывают об участии в "Снежном десанте" очень эмоционально и весело, поэтому мне всегда хотелось присоединиться. На зимние каникулы я приехала домой, в Тюмень, и решила поехать в десант. Нас принимают очень тепло и радостно, вкусно кормят. Дети очень разные, но в основном, они очень скромные, когда ты им что-то рассказываешь, слушают с большим интересом, и ты понимаешь, что им очень интересно и они тянутся к тебе", — рассказала Дарья Королёва.

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. Чтобы школьники 7-8 классов смогли примерить на себя подвиги предков, для них провели урок мужества в форме исторического игромарафона "Играть, чтобы знать". Ребята познакомились с играми "Дети — герои Великой Отечественной войны" и "Тюменцы — герои Великой Отечественной войны", разработанные известным тюменским игропрактиком Григорием Кудашовым.

Для учеников начальных классов волонтеры организовали веселые старты. Вместе с малышами в забегах участвовал талисман Строительного института — Бобёр, он поддерживал участников на протяжении соревнований. После весёлых стартов состоялся товарищеский матч по волейболу между командами Тюменского десанта и старшеклассников. Победу, кстати, одержали школьники, за что десантники наградили их дипломом и памятными призами.

Студенты представили концерт: танцы, стихи и зарисовки в стиле СТЭМ на тему здорового образа жизни.

В Тюменской области акция "Снежный десант РСО" проходит с 2014 года, а "Тюменский десант" — с 2019 года. За пять лет студенты выезжали в 70 сельских поселений семи муниципальных районов.

В 2020 году проект "Тюменский десант" реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Совета муниципальных образований Тюменской области. А также Тюменского регионального отделения МООО "РСО".