Тоболяки организовали благотворительный концерт для помощи бездомным животным

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Благотворительный концерт организовали в Тобольске волонтеры центра помощи бездомным животным АНО "Право на жизнь". Мероприятие прошло в центре молодежных инициатив, сообщает местная администрация.

Все гости мероприятия могли принести для ушастых подопечных корма, лекарства, игрушки, пеленки и многое другое. Каждый неравнодушный мог пожертвовать деньги на содержание и лечение животных.

Также была организована выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества. Часть вырученных средств переданы в фонд АНО "Право на жизнь". Гостям показали видеоролики, посвященные работе волонтеров центра помощи бездомным животным и о братьях наших меньших.

Воспитанники творческих объединений Тобольска показали концертные номера. Зрители увидели сольное исполнение Елизаветы Масалкиной, Лилии Руденко, Зарины Каримовой, Анны Ляпустиной, Анны Садыковой, Юлии Гусельниковой, коллективное выступление трио "Гравито", дефиле "Ситцевый край", выступление шоу-балета "Арт-соло", хореографического коллектива "Забавы" и "Аллегро", вариация из балета "Павильон Армиды" в исполнении Анны Дягилевой. Со сцены звучали стихи в исполнении Ивана Рассказова и Августы Севостьяновой. С музыкальными произведениями "Одинокий пастух" и "Мои мечты" выступил Юрий Потапенко. Необычную композицию с кошкой Снежкой предложила вниманию гостей Эвелина.

Украшением праздника стала выставка рисунков и фотографий "Усатый, полосатый, мохнатый". В заключение мероприятия состоялось награждение победителей онлайн конкурса рисунков, посвященных проблеме бездомных животных.