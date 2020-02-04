Комфортность городской среды в регионах выявит всероссийский мониторинг

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Опрос, который поможет проанализировать, довольны ли граждане ходом выполнения работ под эгидой федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", являющегося частью нацпроекта "Жилье и городская среда", запустили в Общественной палате РФ.

Инициатор опроса, заместитель председателя комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Светлана Разворотнева рассказала о проведении аналогичного мониторинга в 2019 году. Тогда была создана большая партнерская сеть, к работе подключились региональные общественные палаты и общественные организации.

По словам эксперта, на горячую линию ОП РФ в 2019 году обратилось более 1 тыс. 600 граждан из десяти регионов страны, было проверено около пяти тысяч объектов благоустройства, как по жалобам, так и планово. Во время общественного мониторинга постановки дворовых территорий на кадастровый учет после проведения благоустройства проверено около 13 тыс. дворовых территорий в 44 субъектах РФ и выявлено более 2 тыс. 300 замечаний.

Опрос предполагает обратную связь преимущественно от жителей домов, чьи дворы попали в программу благоустройства. Пройти его можно тут.

Итоги опроса направят в Министерство строительства и ЖКХ РФ, администрацию президента РФ и другие органы власти, сообщают в ОП РФ.