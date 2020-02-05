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Благотворительная акция ко дню дарения книг стартовала в Тюмени

Общество, 08:21 05 февраля 2020

Библиотека "Радуга" | Фото: Библиотека "Радуга"

Тюменцев приглашают поддержать благотворительную акцию "Дарите книги с любовью!" регионального центра "Семья", сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области.

Новые и старые книги в хорошем состоянии все желающие могут принести на пункты сбора до 16 февраля. Все собранные издания специалисты Центра передадут детям из многодетных и малоимущих семей.

Пункты сбора расположены на Глапочтамте (ул. Республики, 56) и в социальных "Лавках добра" по адресам: пр. Геологоразведчиков, 14а, ул. Амурская, 150, ул. Ермака, 1а.

Напомним, что книги можно приобрести в почтовых отделениях и написать теплые поздравления ребятам на почтовых открытках. При этом при покупке в почтовом отделении любой книги издательства "ЭКСМО" можно получить вторую книгу в подарок.

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# благотворительность , дети , книги , малоимущие семьи , многодетные семьи

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