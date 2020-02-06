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Названы победители программы "Формула хороших дел"

Общество, 18:54 06 февраля 2020

Тобольске предприятия СИБУРа | Фото: Тобольске предприятия СИБУРа

18 волонтерских проектов будут реализованы в рамках программы социальных инвестиций "Формула хороших дел", сообщают тобольские предприятия СИБУРа.

При поддержке компании состоятся волонтерские проекты в 11 городах деятельности СИБУРа. Максимальная сумма гранта для реализации каждого проекта составит 50 тыс. рублей. Среди победителей два тобольских проекта: серия кулинарных мастер-классов для подопечных социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и серия арт-терапевтических занятий по сборке оригами для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В конце года авторы лучших реализованных проектов и самые активные волонтеры будут приглашены на корпоративный волонтерский форум СИБУРа в Москву.

Список всех победителей можно посмотреть на сайте проекта. Все проекты будут реализованы до 30 июня 2020 года.

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# волонтерство , СИБУР , Тобольск

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