Тюменцев ждут в школе региональных экспертов НКО

| Фото: Фонд президентских грантов во ВКонтакте | Фото: Фонд президентских грантов во ВКонтакте

Тюменских представителей некоммерческих объединений ждут в школе региональных экспертов, сообщает Фонд президентских грантов.

В школе ждут всех, кто готов делиться опытом и знаниями на темы менеджмента, фандрайзинга, бухгалтерии, пиара, а также хочет выступать на мероприятиях, быть спикером, автором статей, тренером или оценщиком.

Школа региональных экспертов - это постоянная лидерская программа для сотрудников НКО. Здесь они смогут развивать себя как НКО-эксперта и стать членом профессионального экспертного сообщества выпускников, наставников и заказчиков. Обучение представляет собой трехдневный интенсив в Санкт-Петербурге 23-25 марта. Темы обучения: формирование экспертного продукта и личного бренда, работа с заказчиком, составление личного плана развития. Также в обучение входит полгода работы с наставником – реализация личного плана развития как эксперта, летний лагерь экспертов, защита проектов в октябре 2020 года на очной встрече в Санкт-Петербурге.

Чтобы попасть в школу региональных экспертов необходимо заполнить онлайн-заявку до 21 февраля, приложив небольшую видеоролик-визитку и контакты двух-трех рекомендателей.

Получить более подробную информацию можно на сайте.