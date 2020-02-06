  • 6 февраля 20206.02.2020четверг
  • USD63,1742
    EUR69,7443
  • В Тюмени -9..-11 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцев ждут в школе региональных экспертов НКО

Общество, 18:43 06 февраля 2020

Фонд президентских грантов во ВКонтакте | Фото: Фонд президентских грантов во ВКонтакте

Тюменских представителей некоммерческих объединений ждут в школе региональных экспертов, сообщает Фонд президентских грантов.

В школе ждут всех, кто готов делиться опытом и знаниями на темы менеджмента, фандрайзинга, бухгалтерии, пиара, а также хочет выступать на мероприятиях, быть спикером, автором статей, тренером или оценщиком.

Школа региональных экспертов - это постоянная лидерская программа для сотрудников НКО. Здесь они смогут развивать себя как НКО-эксперта и стать членом профессионального экспертного сообщества выпускников, наставников и заказчиков. Обучение представляет собой трехдневный интенсив в Санкт-Петербурге 23-25 марта. Темы обучения: формирование экспертного продукта и личного бренда, работа с заказчиком, составление личного плана развития. Также в обучение входит полгода работы с наставником – реализация личного плана развития как эксперта, летний лагерь экспертов, защита проектов в октябре 2020 года на очной встрече в Санкт-Петербурге.

Чтобы попасть в школу региональных экспертов необходимо заполнить онлайн-заявку до 21 февраля, приложив небольшую видеоролик-визитку и контакты двух-трех рекомендателей.

Получить более подробную информацию можно на сайте.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# НКО , фонд президентских грантов , эксперты

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:54 06.02.2020Названы победители программы "Формула хороших дел"
18:43 06.02.2020Тюменцев ждут в школе региональных экспертов НКО
18:32 06.02.2020Культуру малочисленных народов Западной Сибири изучают тобольские ученые
18:21 06.02.2020Екатерина Козеева: люди, оказавшиеся в карантине, должны чувствовать поддержку