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Авторы проекта "Земля отцов_72" провели обучающий семинар

Общество, 19:08 11 февраля 2020

"Совет отцов при УПР в Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: "Совет отцов при УПР в Тюменской области" во ВКонтакте

Обучающий семинар по организации игротек для детей провели представители Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области 10 февраля в региональном центре "Семья", сообщает пресс-служба организации.

Григорий Кудашов и Александр Чехонин рассказали о реализации уникального регионального проекта "Земля отцов_72", получившего субсидию департамента культуры Тюменской области. Они поделились опытом разработки и применения новых технологий семейного воспитания, научили участников семинара правилам проведения игротек на примере игрового комплекса "Земля отцов_72".

Добавим, что Совет отцов и региональная ассоциация семейного спорта предоставили сотрудникам центра "Семья" 30 игровых комплектов для использования в профессиональной работе с жителями города и региона.

"Совет отцов при УПР в Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: "Совет отцов при УПР в Тюменской области" во ВКонтакте

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# Александр Чехонин , дети , игротека , родители , Совет отцов

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