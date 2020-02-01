Учебно-тренировочный центр для особых детей открыли в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Учебно-тренировочный центр для подростков с нарушениями развития и аутизмом "Открой мне мир" начал официально работать в Тюмени на ул. Холодильной, 40. С ребятами здесь проводят занятия по обучению самообслуживанию и необходимым навыкам, отработке правил поведения в общественных местах. Четыре кабинета рассчитаны на проведение групповой и индивидуальной работы, есть комната для занятий спортом и тренировочная кухня.

Центр открыли с участием заместителя губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских, представителей областной думы, общественных организаций.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Мы переезжаем в новый учебно-тренировочный центр из арендованной квартиры, где ранее проводились занятия. Каждый ребенок, который посещает центр, получает индивидуальное сопровождение: с ним занимается тьютор, плюс с группой работает специалист по поведению. Такую услугу далеко не каждая семья смогла бы оплатить, а у нас занятия проводятся бесплатно", - рассказала руководитель Тюменской региональной организации "Открой мне мир" Маргарита Суворова.

15-летняя Маша после двух курсов в учебно-тренировочной квартире научилась готовить самостоятельно. Мама Анна вздохнула с облегчением: дочь стала более уверенной и может позаботиться о себе.

"Я стала больше доверять своему ребенку и спокойна за нее. Такие квартиры нужны не только в Тюмени: детей с особенностями развития становится все больше, и если оставлять эту сферу без внимания, они вырастут в неадаптированных к жизни взрослых. Для родителей общение и наблюдение за специалистами центра бесценно: мы учимся у них и стараемся перенять их методы работы", - рассказала Анна Пивень.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Обучающий курс в учебно-тренировочной квартире продолжается три месяца, занятия проходят четыре дня в неделю в две смены. В каждой группе по три воспитанника от 12 до 24 лет. Их учат готовить еду, делать уборку и покупки, один день отведен для досуговых мероприятий - их воспитанники выбирают на свой вкус. Для закрепления каждого навыка педагоги разрабатывают подробнейший алгоритм действий.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Обучаемы все ребята, главное - терпение и многократное повторение. Важнейший принцип - иметь визуальные подсказки, без которых ребенок может растеряться", - рассказала тьютор Софья Ильинская.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проект Тюменской региональной АНО "Открой мне мир" реализован на средства Фонда президентских грантов, благотворительного фонда "Вклад в будущее", частных благотворителей и организаций при поддержке департамента социального развития Тюменской области, департамента имущественных отношений администрации Тюмени и областной думы региона. Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских дала высокую оценку проведенной работе.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Коллеги из общественной организации "Открой мне мир" молодцы: они ставят конкретные цели и знают, как их достичь, где подготовить кадры. Они взяли на себя огромную работу, наша задача - только помочь финансово и организационно: подучить, как правильно написать гранты, на первых порах подсказать, как грамотно обращаться с финансами, потому что речь идет о бюджетных средствах. Команда "Открой мне мир" прошла очень серьезный путь", - сказала она.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По словам руководителя Тюменской региональной организации "Открой мне мир" Маргариты Суворовой, кроме работы с детьми в центре ведут образовательную работу с педагогами школ и детских садов. Следующим шагом станет привлечение в центр семей с детьми раннего возраста.

"Мы хотим помочь родителям, только узнавшим о диагнозе детей, когда вся семья находится в тяжелой ситуации. Набор будем вести скорее всего с сентября. Это групповая работа, не только с малышами. Рассчитываем, что одновременно смогут заниматься около 12 пар с детьми", - рассказала она.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ожидается, что услуги центра будут иметь большой спрос у жителей города, в день открытых дверей его посетили несколько десятков семей. По данным руководителя Тюменской региональной организации "Открой мне мир" Маргариты Суворовой, сейчас в очереди на обучающий курс в учебно-тренировочной квартире записаны 24 человека.

Татьяна Ковалева