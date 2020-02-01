Финансовая олимпиада для старшеклассников пройдет в Тюмени

| Фото: департамент образования и науки Тюменской области | Фото: департамент образования и науки Тюменской области

Межрегиональный этап всероссийской олимпиады по финансовому рынку и основам потребительских знаний для старшеклассников примет Тюмень 1 марта. Знания продемонстрируют 115 школьников из Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения региональной Общественной палаты.

Олимпиада по финансовой грамотности проводится с 2008 года. В прошедших олимпиадах участвовали 64 тыс. 530 школьников из 85 субъектов Российской Федерации и стран СНГ. Напомним, в Тюмени очный этап олимпиады уже проходил в 2016 и 2017 годах.

Первый, заочный, отборочный этап состоялся в ноябре, второй, в форме написания творческого эссе, прошел в декабре и феврале. Заключительный финальный этап организуется на региональных площадках и состоит из трех элементов: тестирование, письменная работа, блиц игра. Благодаря активности тюменских участников наш город наравне с Омском, Кемерово, Владивостоком, Санкт-Петербургом, Краснодаром, Ставрополем, Самарой, Уфой, Кировом, Оренбургом и Москвой станет одной из площадок проведения финального этапа XV олимпиады по финансовому рынку и основам потребительских знаний для старшеклассников.

Место проведения олимпиады - ул. Советская, д. 61 (Общественная палата Тюменской области). Начало в 10 часов 30 минут. В жюри и оргкомитет проекта входят представители управления Центрального Банка РФ по Тюменской области, преподаватели и финансовые эксперты.