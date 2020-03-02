Около семидесяти участников собрали первые в Ишиме соревнования по зимнему плаванию

| Фото: организаторы мероприятия | Фото: организаторы мероприятия

67 участников собрал первый открытый Кубок Ишима по зимнему плаванию, который состоялся 29 февраля.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" организатор состязаний, руководитель АНО "Ресурсный центр "МИР" Артем Елисеев, на мероприятие съехались жители разных городов региона. Самой маленькой участнице соревнований было восемь лет, а самому старшему — 81 год.

Победители получили кубки, медали, дипломы и сувениры.

"Все прошло на высоком уровне. От участников поступили исключительно хорошие отзывы. Мне сказали, что для первого раза все прошло очень достойно. В следующем году, вероятнее всего, у нас будет проходить Кубок УФО. Мы увидели интерес местных жителей к таким соревнованиям. Окончательно поняли, что такое направление может быть в нашем городе, оно должно развиваться", — добавил Артем Елисеев.

В перспективе в Ишиме откроют Центр закаливания и зимнего плавания. В качестве места для его обустройства рассматривают территорию спортивного комплекса "Локомотив".

Инна Пахомова