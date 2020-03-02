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Тюменские школьники прошли краеведческий квест в музее "Россия - моя история"

Общество, 17:05 02 марта 2020

тюменское отделение «Молодой Гвардии» | Фото: тюменское отделение «Молодой Гвардии»

11 школьных команд сошлись в финале краеведческого проекта "Ключ Сибири", который запустили активисты тюменского отделения МГЕР.

Первый образовательный этап проекта стартовал в начале текущего учебного года. С сентября по декабрь в тюменских школах проходили интерактивные уроки, а 1 марта 2020 года состоялся финал проекта, направленный на закрепление знаний.

Площадкой для квеста стал интерактивный музей "Россия – моя история". Это позволило участникам погрузиться в историческую атмосферу и придало мероприятию особый шарм, рассказали в пресс-службе "Молодой гвардии".

По задумке организаторов, краеведение региона разделили на четыре блока: "Промышленность", "Медицина", "Военное время" и "Нефтяной сектор". Командам предстояло пройти все интерактивные площадки по индивидуальным маршрутам, собрать информацию и ответить на вопросы ведущих.

Команды, набравшие наибольшее количество баллов, получили деревянные статуэтки, благодарственные письма и призы от партнеров : аквапарка "ЛетоЛето", картинг-центра "LifeDrive" и кинотеатра "Премьер".

Подробную информацию можно найти в группе проекта в ВКонтакте.

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# исторический парк «Россия - моя история» , краеведение , Молодая гвардия , школьники

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