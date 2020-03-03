В России создадут базу региональных практик поддержки людей старшего поколения

Ольга Ткачева | Фото: www.oprf.ru Ольга Ткачева | Фото: www.oprf.ru

Запустить по регионам пропагандистский профилактический поезд "Маршрут активного долголетия", через Союз пенсионеров России создать базу региональных практик поддержки людей старшего поколения и активнее работать со спортивными учреждениями, чтобы пенсионеры в дневное время, свободное от остальных занятий, могли заниматься йогой и суставной гимнастикой предлагают общественники.

По словам директора Российского геронтологического научно-клинического центра, главного гериатра РФ Ольги Ткачевой, страна впервые столкнулась с ситуацией, когда пожилых людей становится не меньше, а больше, и эта тенденция, наблюдаемая во всех странах мира, будет нарастать: если сейчас в РФ люди старше 60 лет составляют 24% от общего количества населения, то к 2050 году эта цифра вырастет до 35%.

Гериатрическая служба в стране активно развивается: время первичного приема врача-гериатра увеличилось до 40 минут; подготовлено 1 тыс. 308 специалистов, и в 2020 году эта цифра увеличится до 1 тыс. 972. Открыты 43 центра, 891 кабинет врачей-гериатров — к 2024 году таких кабинетов будет 1,5 тыс., а количество койко-мест увеличится от 5 тыс. 987 до 6 тыс. 617 и в каждом, даже малонаселенном регионе будет открыт гериатрический центр.

Среди других задач — охватить как можно больше людей старшего возраста профилактическими осмотрами и диспансеризацией, а также вакцинацией против пневмококковой инфекции; уменьшить нагрузку врача-гериатра, на которого сейчас приходится 20 пациентов, в то время как на обычного терапевта — 15 и так далее, сообщает Общественная палата РФ.

Председатель регионального отделения Союза пенсионеров России по Владимирской области Сергей Полуэктов напомнил, что в соответствии с паспортом национального проекта "Демография" к 2025 году 60% населения должны поддерживать здоровый образ жизни, поэтому особое внимание надо уделять профилактической работе со старшим поколением.

"Вопросы профилактики возрастных заболеваний должны быть включены в общую тематику геронтологических центров и быть первичными в задачах и планах их деятельности. Это же позволит привлечь к такой деятельности общественников, волонтеров. Общеизвестно, что усилия по профилактике в перспективе экономят расходы на медицину", — подчеркнул он.