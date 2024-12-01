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В Юргинском районе на пожаре погиб человек

Происшествия, 20:43 21 декабря 2024

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Один человек погиб на пожаре в д. Одина Юргинского района 21 декабря. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри частного деревянного дома на ул. Молодёжной, сообщает МЧС России по Тюменской области.

На ликвидации пожара работали семь сотрудников подразделений Главного управления МЧС России по региону, было задействовано четыре единицы техники.

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Пожарные не допустили распространения огня на соседние строения. В результате возгорания погиб человек. Причина происшествия устанавливается.

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# пожар , Юргинский район

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