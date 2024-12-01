Тюменцам представили исследования на стыке театра и науки

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Лаборатория "Театр+наука" проходит в Молодежном театральном центре "Космос" 21 и 22 декабря. Режиссеры и преподаватели, ученые провели ряд исследований и представили зрителям перформансы, этюды, постановки, выставки, перфолекции.

"Много иммерсивных, интерактивных историй, когда зритель взаимодействует с чем-то: с продуктом, темой, пробуют что-то новое для себя. И это нас объединяет в плане экспериментов, которые есть как в науке, так и в театральном искусстве. Мы популяризируем науку и театр", - рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" руководитель МТЦ "Космос" Ирина Вадачкория.

Всего восемь работ подготовили участники лаборатории - создатели и исследователи. К числу первых относятся режиссеры, деятели искусств, художники, хореографы. Среди исследователей можно встретить мастера по кружевоплетению на коклюшках, детского эндокринолога, инженера лаборатории электрических явлений РАН, кандидата исторических наук. Зрители после просмотра и участия в проекте получат новые знания, эмоции в разных областях.

"Для меня сфера науки – питательная среда для театра. На сочетании редко встречающихся направлений мы можем совершить открытия как для зрителя, так и для художника. И я надеюсь, для экспертов и ученых – тоже. Это потрясающий опыт, и я рада, что "Космос" идет на такие исследования", - подчеркнула режиссер, драматург, художник из Санкт-Петербурга, эксперт лаборатории "Театр+наука" Екатерина Августеняк.

Над перфолекцией "Личная память города в дневниках" работали менеджер проектов МТЦ "Космос", режиссер Аэлита Садретдинова и кандидат исторических наук, заведующая литературно-краеведческим центром Центральной библиотечной системы Тюмени Светлана Буджерак, которая занимается историей личной памяти.

"Личная память прекрасно раскрывается в дневниках. Слушатели надевают наушники и узнают теорию, историю, форматы создания дневников. У каждого человека есть своя причина ведения дневника: необходимость, развлечение, так далее. Основная его функция – зафиксировать события жизни, вернуть воспоминания, эмоции. У него есть терапевтический эффект и историческая основа для будущих поколений", - уверена Аэлита.

Кстати, по одному из дневников создан спектакль "Песня года моих 90-ых". Его представят 22 декабря в 18 часов 30 минут.

Практическая часть перфолекции – арт-объект "Город" с отрывками из дневников известных людей.

"Дома за своими окнами содержат много историй. То есть как дневник сохраняет историю твоей жизни, так и каждый дом, как закрытая книга, в которой тоже хранятся воспоминания. И это история, возможно, кого-то подтолкнет, чтобы начать писать, сохранять память во множестве вариантов", - отметила руководитель художественного отдела МТЦ "Космос" Маша Хайбуллина.

Гости МТЦ "Космос" могут писать записки и оставлять их в стене "Города". Арт-объект продолжит свою жизнь: накануне Нового года в нем можно разместить пожелания.

Еще один блок перфолекции – стол с блокнотами, канцелярскими принадлежностями, где тюменцы могут начать писать свой дневник.

По итогам лаборатории "Театр+наука" эксперты дадут рекомендации по каждому исследованию и определят его дальнейшую сценическую судьбу.

Подробней о проекте на стыке театра и науки в официальном аккаунте "Космоса" во ВКонтакте.

Анжела Лебедева