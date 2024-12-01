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Тюменцам представили исследования на стыке театра и науки

Общество, 20:21 21 декабря 2024

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Лаборатория "Театр+наука" проходит в Молодежном театральном центре "Космос" 21 и 22 декабря. Режиссеры и преподаватели, ученые провели ряд исследований и представили зрителям перформансы, этюды, постановки, выставки, перфолекции.

"Много иммерсивных, интерактивных историй, когда зритель взаимодействует с чем-то: с продуктом, темой, пробуют что-то новое для себя. И это нас объединяет в плане экспериментов, которые есть как в науке, так и в театральном искусстве. Мы популяризируем науку и театр", - рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" руководитель МТЦ "Космос" Ирина Вадачкория.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

Всего восемь работ подготовили участники лаборатории - создатели и исследователи. К числу первых относятся режиссеры, деятели искусств, художники, хореографы. Среди исследователей можно встретить мастера по кружевоплетению на коклюшках, детского эндокринолога, инженера лаборатории электрических явлений РАН, кандидата исторических наук. Зрители после просмотра и участия в проекте получат новые знания, эмоции в разных областях.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Для меня сфера науки – питательная среда для театра. На сочетании редко встречающихся направлений мы можем совершить открытия как для зрителя, так и для художника. И я надеюсь, для экспертов и ученых – тоже. Это потрясающий опыт, и я рада, что "Космос" идет на такие исследования", - подчеркнула режиссер, драматург, художник из Санкт-Петербурга, эксперт лаборатории "Театр+наука" Екатерина Августеняк.

Над перфолекцией "Личная память города в дневниках" работали менеджер проектов МТЦ "Космос", режиссер Аэлита Садретдинова и кандидат исторических наук, заведующая литературно-краеведческим центром Центральной библиотечной системы Тюмени Светлана Буджерак, которая занимается историей личной памяти.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Личная память прекрасно раскрывается в дневниках. Слушатели надевают наушники и узнают теорию, историю, форматы создания дневников. У каждого человека есть своя причина ведения дневника: необходимость, развлечение, так далее. Основная его функция – зафиксировать события жизни, вернуть воспоминания, эмоции. У него есть терапевтический эффект и историческая основа для будущих поколений", - уверена Аэлита.

Кстати, по одному из дневников создан спектакль "Песня года моих 90-ых". Его представят 22 декабря в 18 часов 30 минут.

Практическая часть перфолекции – арт-объект "Город" с отрывками из дневников известных людей.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Дома за своими окнами содержат много историй. То есть как дневник сохраняет историю твоей жизни, так и каждый дом, как закрытая книга, в которой тоже хранятся воспоминания. И это история, возможно, кого-то подтолкнет, чтобы начать писать, сохранять память во множестве вариантов", - отметила руководитель художественного отдела МТЦ "Космос" Маша Хайбуллина.

Гости МТЦ "Космос" могут писать записки и оставлять их в стене "Города". Арт-объект продолжит свою жизнь: накануне Нового года в нем можно разместить пожелания.

Еще один блок перфолекции – стол с блокнотами, канцелярскими принадлежностями, где тюменцы могут начать писать свой дневник.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

По итогам лаборатории "Театр+наука" эксперты дадут рекомендации по каждому исследованию и определят его дальнейшую сценическую судьбу.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

Подробней о проекте на стыке театра и науки в официальном аккаунте "Космоса" во ВКонтакте.

Анжела Лебедева

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# лаборатория , МТЦ Космос , наука , театр

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