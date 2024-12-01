Конкурс красоты среди Бабок-Ежек и Снегурочек проведут в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Забег Снегурочек" и конкурс среди Бабок-Ежек проведут на площади 400-летия Тюмени 7 и 8 января. Оба конкурса бесплатные для участниц, они начнутся в 12 часов.

7 января пройдет "Забег Снегурочек". Причем сам старт станет третьим испытанием. Сначала участницы устроят самопрезентацию в "Визитной карточке", затем представят свои творческие таланты в "Домашнем задании". Заявиться могут тюменки от 10 лет.

На следующий день начнется конкурс среди Бабок-Ежек. "Сказочным красавицам" предстоит четыре испытания: "Визитная карточка", "Дефиле на метлах", "Моя суперсила" с представлением творческих способностей и "Аукцион частушек". Испытать удачу могут жительницы от 6 лет.

Жюри будут оценивать созданные образы, оригинальность, креативность, артистичность, творческие способности участниц, пишет "Вслух.ру".

Сделать заявку на участие можно на официальном сайте фабрикаволшебства.рф.

Возрастное ограничение: 6+