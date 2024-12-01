Два человека погибли на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Два человека погибли на 473-м километре федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе 21 декабря. На данный момент движение транспорта осуществляется в реверсивном режиме, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

Предварительно, водитель автомобиля Kia Sportage выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовым автомобилем Volvo. В результате ДТП 36-летняя водитель и 39-летняя пассажирка автомашины Kia, жительницы Сургута, погибли. Водитель Volvo не пострадал.

Обстоятельства аварии выясняются.

По факту ДТП прокуратурой района организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль.