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Два человека погибли на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

Происшествия, 21:09 21 декабря 2024

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Два человека погибли на 473-м километре федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе 21 декабря. На данный момент движение транспорта осуществляется в реверсивном режиме, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

Предварительно, водитель автомобиля Kia Sportage выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовым автомобилем Volvo. В результате ДТП 36-летняя водитель и 39-летняя пассажирка автомашины Kia, жительницы Сургута, погибли. Водитель Volvo не пострадал.

Обстоятельства аварии выясняются.

По факту ДТП прокуратурой района организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль.

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# ДТП , трасса

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