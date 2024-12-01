На улицах Тюмени установили зеркала в форме сердец

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Зеркала в форме сердец с уникальными фразами от молодежных организаций Тюменской области установили в Тюмени. Проект "В отражении города" предлагает жителям познакомиться с деятельностью сообществ и выиграть подарки от партнеров мультицентра "Моя территория".

Найти объекты можно на 10 зданиях: мультицентр "Моя территория" (ул. Ванцетти 1); театральный центр "Космос" (ул. Республики 165А); ул. Дзержинского, 17; ул. Дзержинского, 31; кофейня "Паруса" (ул. Герцена, 96 и ул. Республики, 145); "Фиджитал центр" (ул. Береговая, 28); мультицентр "В 360" (ул. Василия Подшибякина, 21); "Институт наук о Земле" (ул. Осипенко, 2); Центр "Дзержинец" (ул. Ленина, 71).

На зеркалах размещены QR-коды, которые ведут на одностраничный сайт, где можно узнать о городских сообществах и о том, как их участники проявляют свою любовь к региону. Тюменцы познакомятся с направлениями, которыми занимаются организации. Среди них: Geek Galaxy и MedMedia — в области медиа, "ГринХелперс" и "Потеряшки" — в сфере добровольчества, "Волонтеры Леса" и эковолонтерский отряд "Ботва" — в области экологии, танцевальный коллектив "В квадрате" и "Мастерская махрового ковра" — в сфере творчества, "Лига дворового спорта" и "Волонтеры-медики" — в области здоровья.

Также участники смогут получить подарки. Для этого необходимо сделать фотографию-селфи на одной из точек, разместить получившееся фото на личной странице во ВКонтакте, используя хештег #вотражениигорода.

Каждый участник может сделать только одну публикацию. В качестве приза он получит сертификат с доступом к чат-боту, где собраны скидки и подарки от партнеров мультицентра. Приз будет доставлен в личные сообщения участника во ВКонтакте.

"Наша команда придумала необычный способ поздравить тюменцев с наступающим Новым годом и одновременно познакомить их с молодежными сообществами. И мы воплотили эту идею в жизнь. С помощью зеркал горожане смогут узнать о молодых людях, которые вносят свой вклад в развитие региона, а также, возможно, присоединиться к одному из таких сообществ", — рассказала редакции Moi-portal.ru руководитель мультицентра "Моя территория" в Тюмени Айгерим Уакпаева.

"В отражении города" — одно из мероприятий большого проекта молодежных команд Тюменской области "По любви. Подробная афиша событий доступна на сайте Moi-Portal.ru в разделе "Куда сходить".