  • 4 марта 20204.03.2020среда
  • USD66,4437
    EUR73,9385
  • В Тюмени 0..2 С 5 м/с ветер западный

Тоболяки - в тройке лучших муниципальных общественных палат УФО

Общество, 14:43 04 марта 2020

Общественная палата Тобольска во ВКонтакте | Фото: Общественная палата Тобольска во ВКонтакте

Третье место заняла Общественная палата Тобольска в конкурсе муниципальных общественных палат Уральского федерального округа, организованном ОП РФ. Награждение прошло на форуме "Сообщество" в Кургане 3 марта.

Тоболяки претендовали на победу в номинации "Лучшая муниципальная общественная палата (совет) городского округа, в котором проживают более 50 тыс. человек". В конкурсе приняли участие 27 организаций Уральского федерального округа.

Общественников города с достойной наградой поздравил глава Тобольска Максим Афанасьев в своем Instagram. Он отметил, что это очень почетно и поблагодарил их за вклад в жизнь города.

В качестве критериев оценки деятельности муниципальных общественных палат и советов представители ОП РФ использовали активность, эффективность и информационную открытость.

Дарья Казакова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Максим Афанасьев , Общественная палата , Тобольск , форум Сообщество

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:54 04.03.2020Наполнение улицы Дзержинского обсудили тюменцы в "Конторе пароходства"
14:43 04.03.2020Тоболяки - в тройке лучших муниципальных общественных палат УФО
14:21 04.03.2020Брат и сестра Шидины из Тюмени участвуют в конкурсе управленцев в специализации "Здравоохранение"
14:10 04.03.2020"Тюменская дармарка" - среди лучших социальных проектов УФО