Тоболяки - в тройке лучших муниципальных общественных палат УФО

| Фото: Общественная палата Тобольска во ВКонтакте | Фото: Общественная палата Тобольска во ВКонтакте

Третье место заняла Общественная палата Тобольска в конкурсе муниципальных общественных палат Уральского федерального округа, организованном ОП РФ. Награждение прошло на форуме "Сообщество" в Кургане 3 марта.

Тоболяки претендовали на победу в номинации "Лучшая муниципальная общественная палата (совет) городского округа, в котором проживают более 50 тыс. человек". В конкурсе приняли участие 27 организаций Уральского федерального округа.

Общественников города с достойной наградой поздравил глава Тобольска Максим Афанасьев в своем Instagram. Он отметил, что это очень почетно и поблагодарил их за вклад в жизнь города.

В качестве критериев оценки деятельности муниципальных общественных палат и советов представители ОП РФ использовали активность, эффективность и информационную открытость.

Дарья Казакова