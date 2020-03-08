Перспективную молодежь Тюмени выявит форум карьерных траекторий

| Фото: мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Лекции-диалоги с федеральными и региональными экспертами, тренинги, игры по развитию гибких навыков и интерактивные зоны ждут участников Форума карьерных траекторий, который пройдет 14 марта в Конторе пароходства.

На мероприятии можно будет узнать, какие специалисты пользуются наибольшим спросом на рынке труда, погрузиться в тренды образовательной среды, выстроить свой собственный профессиональный путь развития и напрямую пообщаться с работодателями региона.

Визитной карточкой форума станет презентация конкурса стажировок на тюменских предприятиях с перспективой дальнейшего развития и трудоустройства.

Как рассказала исполнительный продюсер мультицентра "Моя территория" Ирина Мустыгина, проект реализуется с использованием средств Фонда президентских грантов.

"Этот проект - это комплексная система, которая, помимо форума, включает в себя стажировочный семестр и конкурс стажировок. Уникальность его - в тех технологиях, которые мы используем в реализации проекта. Наша аудитория - школьники 9-11 классов, студенты ссузов и вузов, работающая и безработная молодежь, те, кто еще выбирает карьерную траекторию или уже думает о смене сферы деятельности", - пояснила она.

На форуме обсудят тенденции рынка труда в разрезе мира, страны и региона, а также расскажут о важности непрерывного образования. К примеру, участники будут решать реальные кейсы и смогут в непосредственном диалоге с работодателем найти слабые точки своего резюме и сделать его работающим. У каждого пришедшего на мероприятие будет возможность попасть на стажировку, пройду несколько собеседований за день и понять свою востребованность на рынке.

Регистрация - по ссылке. Начало мероприятия - в 11 часов.

Дарья Казакова