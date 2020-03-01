"УРФОROOM" приглашает к участию тюменскую молодежь

| Фото: ugranko.ru | Фото: ugranko.ru

Подать заявку на участие молодежном форуме некоммерческих организаций Уральского федерального округа "УРФОROOM", который объединит активных представителей третьего сектора, можно до 20 марта. Мероприятие состоится в Сургуте 27-28 марта , сообщает центр гражданских и социальных инициатив Югры.

По мнению организаторов, это уникальная возможность для взаимодействия молодых лидеров некоммерческих организаций. Здесь будут обсуждаться современные тренды и проблемы, формулироваться предложения и рекомендации для органов власти. Участники представят опыт лучших практик гражданских инициатив. Площадка позволит найти единомышленников и поделиться идеями вовлечения некоммерческих организаций в международное сотрудничество.

В программе "УРФОROOM" - мастер-классы по направлениям, лекции и дискуссионные площадки в интерактивном формате. Подать заявку можно здесь.

Форум проводится под патронажем полномочного представителя президента России в УФО Николая Цуканова.