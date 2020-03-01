Фестиваль "Сибирь мастеровая" развернется в Тюмени осенью

| Фото: Министерство культуры РФ (архив) | Фото: Министерство культуры РФ (архив)

Около 500 участников планируют собрать организаторы фестиваля народных художественных промыслов и ремесел Тюменской области "Сибирь мастеровая", который развернется в Тюмени осенью 2020 года. Автономная некоммерческая организация Тюменской области "Дом ремесел" получит на его проведение субсидию из регионального бюджета по итогам конкурса среди социально ориентированных НКО.

Авторы идеи уже приступают к подготовке над событием. "Предстоит большой подготовительный этап. Мы планируем собраться организационной группой. Будем определяться со сроками, назначим ответственных, поищем варианты оптимального решения по помещению. Начнем с создания положения о детском конкурсе", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор автономной некоммерческой организации Тюменской области "Дом ремесел" Наталья Денисова.

Отметим, принять участие в фестивале смогут как взрослые, так и подрастающее поколения. Организаторы будут рады не только тюменцам, но и жителям всего региона.

Конкурс школьных работ в рамках фестиваля планируют провести до конца учебного года - запустить планируют в апреле. Творческое состязание сочетает в себе письменную работу и отработку практических навыков. Сначала дети и подростки должны будут подготовить сочинения на тему "Ремесло в моей семье". Ребята, пообщавшись со своими бабушками и дедушками, опишут, каким ремеслом владели их предки. Затем под руководством старших школьникам предстоит изготовить изделие в определенной технике или его миниатюру.

Также в рамках фестиваля пройдет конкурс среди мастеров-ремесленников в режиме онлайн, его планируют запустить в сентябре. "Мы выберем тематику, она будет обобщенной. На заданную тему конкурсанты должны выполнить работу за ограниченное время. Участие смогут принять мастерицы по лоскутному шитью, ткачихи, косторезы, резчики по дереву. Они должны создать настоящий шедевр за три-четыре часа", — поделилась Наталья Денисова.

На проведение фестиваля народных художественных промыслов и ремесел Тюменской области "Сибирь мастеровая" выделят 750 тыс. рублей. Деньги пойдут на аренду выставочного помещения, для церемонии награждения, часть суммы пойдет на призы для победителей конкурсов, сувенирную продукцию. "На фестивале также будет действовать ремесленная ярмарка и проводится ремесленные мастер-классы, на которых гости смогут многому научиться у ведущих мастеров города и региональной столицы. Для этого нам необходимо будет приобрести различные материалы и инструменты", — добавила директор автономной некоммерческой организации Тюменской области "Дом ремесел".

Инна Пахомова