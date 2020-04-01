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Представителей тюменских НКО ждут в новом составе Общественной палаты РФ

Общество, 16:32 20 апреля 2020

oprf.ru | Фото: oprf.ru

О начале конкурса по отбору 43 граждан, которые войдут в новый состав Общественной палаты РФ в качестве представителей общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций, объявили в ОП РФ.

Конкурсный отбор проводится по 14 направлениям общественной деятельности. Документы по выдвижению кандидатов будут принимать в течение 30 дней. Подробную информацию о формировании Общественной палаты РФ седьмого состава можно получить на сайте 2020.oprf.ru.

В настоящее время новый состав ОП РФ сформирован уже почти на три четверти. 40 членов палаты были утверждены указом президента РФ от 10 апреля 2020 года № 254, 84 члена были избраны региональными общественными палатами, еще 43 члена нового состава предстоит определить по результатам конкурса.

Состав президентской квоты обновился ровно на 50%, региональной — на 45%, сообщили в пресс-службе ОП РФ.

oprf.ru | Фото: oprf.ru

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# Общественная палата РФ

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