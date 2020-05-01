Для экспортеров региона нужно проработать новые меры поддержки, считает Александр Моор

| Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области | Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области

Вопросы развития экспортного потенциала тюменских товаропроизводителей обсудили участники рабочего совещания, которое провел в режиме видеоконференции губернатор Тюменской области Александр Моор 15 мая.

"Несмотря на сложный период, связанный с эпидемией коронавируса, уже сегодня нужно думать о будущем, о реализации новых проектов, перспективах развития экспортного потенциала Тюменской области. Мы понимаем, что увеличение количества предприятий, реализующих продукцию на внешних рынках, свидетельствует о развитии экономики и способствует повышению конкурентоспособности бизнеса. Необходимо проработать новые меры поддержки и стимулирования тюменских компаний-экспортеров", - заявил Александр Моор.

Он подчеркнул, что задача по наращиванию экспортного потенциала отечественных предприятий и повышению конкурентоспособности продукции поставлена президентом Владимиром Путиным.

По данным Уральского таможенного управления, в 2019 году значительно расширилась география экспортных поставок. Тюменские товаропроизводители доставляли свою продукцию в 102 страны ближнего и дальнего зарубежья. Среди них - Нидерланды, Франция, Великобритания, Швеция, Польша, Бельгия, Финляндия, Германия, Республика Беларусь, США и Латвия. Основные экспортируемые товары: топливо, органические и химические соединения, пластмассы, электрические машины и оборудование, древесина и изделия из нее.

По итогам 1 квартала 2020 года номенклатура экспорта не изменилась, но уменьшилось число участников. Произошло снижение экспортных поставок по топливу и нефтепродуктам, молочной продукции, электрооборудованию. При этом в текущем году у тюменских экспортеров появились новые рынки сбыта в Камбодже, Малайзии, Японии, Камеруне.

По информации заместителя губернатора, директора областного департамента АПК Владимира Чейметова, на 36% увеличился экспорт предприятий аграрного сектора. Основная организация-экспортер в 2018-2020 годах - ООО "Заводоуковский маслозавод", доля масложировой продукции составляет более 50%. В этом году растениеводческое предприятие - агрофирма "КриММ" впервые поставила семена картофеля в Европу. В ближайшее время готовится к отправке первая экспортная партия молочной продукции в Китай.

Кроме того, перспективными направлениями развития, ориентированными на расширение экспорта, могут стать производство продукции деревообработки, оборудования и материалов для нефтегазового комплекса, а также мяса и мясопродуктов из птицы, кондитерских изделий.

Укреплению экспортного потенциала способствуют меры поддержки экспортеров, принятые правительством Тюменской области, отметил в своем выступлении директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Леонид Остроумов. Это консультационные услуги регионального центра поддержки экспорта, образовательные семинары, акселерационные программы, содействие в приведении продукции в соответствие с требованиями, необходимыми для экспорта товаров (стандартизация, сертификация), поиск партнеров за рубежом, регистрация предприятий на электронных торговых площадках, маркетинговые или патентные исследования, оформление прав интеллектуальной собственности. Кроме того, эффективна работа по организации международных визитов и бизнес-миссий для делового общения предпринимателей региона и зарубежных стран. В 2019 году при содействии регионального центра поддержки экспорта предприятиями малого и среднего бизнеса Тюменской области заключено 38 экспортных контрактов. Проведено пять выездных и пять реверсных бизнес-миссий, 10 международных выставок, организованы постоянно действующие экспозиции продукции тюменских предприятий в Китае (г. Шанхай) и Казахстане (г. Алма-Ата, г.Нур-Султан). Объем поддержанного экспорта составил 3,191 млн долларов США.

По итогам рабочего совещания участники рассмотрели предложения по оказанию государственной поддержки для расширения присутствия тюменских товаропроизводителей на экспортных рынках и инструменты финансовой помощи. Губернатор Александр Моор дал поручение разработать план мероприятий для компаний-экспортеров по адаптации в условиях работы во время пандемии и посткризисный период.