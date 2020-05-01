  • 16 мая 202016.05.2020суббота
  • USD73,2056
    EUR79,1279
  • В Тюмени 15..17 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Чемпионат России по футболу возобновится в июне

Спорт, 09:30 16 мая 2020

РФС | Фото: РФС

Чемпионат России по футболу, приостановленный из-за коронавируса, возобновится 21 июня, сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Структура календаря возобновляемого сезона предполагает проведение матчей с 21 июня по 22 июля, в том числе четыре тура с матчами в середине недели. Подробное расписание туров будет опубликовано позднее.

По итогам сезона два клуба покинут РПЛ без стыковых матчей и напрямую поднимутся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ, при этом они должны будут соответствовать критериям лицензирования. В противном случае эти клубы могут быть заменены на другие. Приоритет будет отдаваться командам, которые заняли 15-е и 16-е места в сезоне РПЛ. Все матчи чемпионата России будут проходить без зрителей.

Ранее в марте бюро исполкома РФС приостановило розыгрыш всех соревнований под эгидой организации до 31 мая в связи с пандемией коронавируса.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:30 16.05.2020Чемпионат России по футболу возобновится в июне
09:20 15.05.2020Хоккейный клуб "Рубин" подписал контракт с Алексеем Митрофановым
18:43 14.05.2020"Тюмень" победила в матче виртуального чемпионата ПФЛ
16:02 13.05.2020Тюменцев приглашают принять участие в конкурсе "Держи планку"