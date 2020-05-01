Стационар упоровской больницы включен в список моногоспиталей Тюменской области

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Стационар упоровской больницы полностью готов к приему пациентов с коронавирусной инфекцией с соблюдением всех эпидемиологических норм и включен в список моногоспиталей Тюменской области. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавмруса.

Моногоспиталь упоровской больницы будет введен в эксплуатацию только в том случае, если в этом коечном фонде появится потребность, то есть, если будет увеличиваться количество пациентов с COVID-19.

Наряду со всеми медработниками в регионе сотрудники проходят необходимое обучение, и готовы к работе в условиях моногоспиталя. Как и у других медиков в регионе, у них будет возможность проживать в гостинице. Необходимое количество защитных средств для работы в госпитале есть.

В целом соблюдены все необходимые меры для того, чтобы тюменская медицина оказала помощь тому количеству тюменцев, которому это понадобится.