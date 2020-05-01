Галина Шарухо: несоблюдение масочного режима приведет к новым ограничениям

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Несоблюдение масочного режима в период распространения коронавирусной инфекции может привести к новым санитарно-эпидемиологическим ограничениям в Тюменской области. Об этом рассказала главный государственный санитарный врач по Тюменской области Галина Шарухо.

Соблюдение правил санитарно-эпидемиологической безопасности, активная работа медиков и органов власти позволили начать первый этап снятия ограничений, введенных в регионе для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, заявила главный государственный санитарный врач Тюменской области.

Коэффициент инфицирования COVID-19 в регионе - менее 0,8. За прошедшие сутки было проведено около 5 тыс. тестов на коронавирус, а в целом за период распространения инфекции - более 137 тыс. таких исследований.

"Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе стабилизировалась. Но для перехода ко второму и третьему этапам очень важно, чтобы у нас не было всплеска заболеваемости. К сожалению, не все жители региона выполняют постановление губернатора об обязательном использовании гигиенических масок в общественных местах и общественном транспорте", - отметила она.

Маска должна быть у каждого с собой, ведь COVID-19 распространяется воздушно-капельным путем оседает на поверхностях и передается от одного человека к другому, подчеркнула Галина Шарухо.

"Я очень прошу всех тюменцев проявить гражданскую ответственность. Сейчас каждый зависит от каждого. Если мы не будем соблюдать масочный режим, ограничительные меры могут вернуться", - сказала она.

В результате проверок открывшихся после 18 мая предприятий торговли и бытового обслуживания выяснилось, что многие из них не оправдывают оказанного доверия и не соблюдают предписанные Роспотребнадзором простые правила санитарно-эпидемиологической безопасности.

"Отсутствуют антисептики, нет запаса масок для работников, не проводится термометрия сотрудникам и клиентам. Это очень печально. Мы будем вынуждены штрафовать предпринимателей, а штрафы очень высокие", - отметила главный государственный санитарный врач.

Узнать о правилах, которые необходимо соблюдать предприятиям торговли и бытового обслуживания, можно на сайте областного управления Роспотребнадзора.

В ведомстве работает круглосуточная горячая линия для потребителей 8-800-302-26-70, по которой можно сообщить о несоблюдении мер биологической безопасности.

Евгений Бабенко