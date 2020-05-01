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Туризм в регионах начнет выходить из карантина с июня

Общество, 17:18 20 мая 2020

Центр туризма и краеведения, Тюмень во "ВКонтакте" | Фото: Центр туризма и краеведения, Тюмень во "ВКонтакте"

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Российский туристический сектор начнет поэтапно выходить из карантина по коронавирусу в большинстве регионов с 1 июня, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, сообщает РБК.

Сначала откроются санатории с медицинской лицензией, коттеджи и апарт-отели.

"Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, докручиваем мелочи, нюансы", - пояснила Догузова.

По ее словам, правила в зависимости от региона могут отличаться.

Она рассказала, что на данный момент Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность смягчения требований к санаториям в рамках постепенного снятия ограничений для туризма. При этом ведомства стараются соблюсти золотую середину – не ввести чрезмерных мер предосторожности, что приведет к невозможности запуска бизнеса, но и не поторопиться в части их ослабления, чтобы не пришлось вновь закрываться.

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# бизнес , карантин , коронавирус , Роспотребнадзор , Ростуризм , туристические услуги

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