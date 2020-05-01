Молодогвардейцы Тюмени запустили мониторинг среди предпринимателей

| Фото: Тюменское отделение «Молодой Гвардии» | Фото: Тюменское отделение «Молодой Гвардии»

Молодогвардейцы Тюмени запустили мониторинг по работающим салонам красоты и парикмахерским с целью проверки нарушений работы в период самоизоляции 21 мая. Они носят рекомендательный характер.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал список правил по организации работы предприятий сферы услуг в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В ходе мероприятия молодогвардейцы проверяют салоны красоты на момент соблюдения этих правил. Методички с правилами активисты также передают сотрудникам.

Чтобы сориентировать жителей Тюмени, на двери добросовестных предприятий, выполняющих все необходимые меры профилактики распространения вируса, активисты клеют специальные стикеры "У нас безопасно".

"Цель проверок – помочь предпринимателям избежать штрафов. За один день наша команда уже проверила несколько заведений Тюмени, самая распространенная рекомендация – покупка бесконтактного градусника и ведение журнала температуры посетителей, " - говорит руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии" Владимир Сбитнев.

Тюменское отделение "Молодой Гвардии" планирует продолжить мониторинг и дальше. На своих страницах в социальных сетях ВКонтакте https://vk.com/mger72 и Instagram организаторы будут публиковать посты с ходом работы.

"Если вы хотите, чтобы проверили салон красоты или парикмахерскую у вашего дома, пишите адрес в комментариях. Молодогвардейцы проверят это заведение и дадут рекомендации для безопасно", - отметили молодогвардейцы.