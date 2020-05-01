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Сорок три цветника организуют в Ишиме

Общество, 13:29 25 мая 2020

администрация Ишима во "ВКонтакте" | Фото: администрация Ишима во "ВКонтакте"

43 цветника общей площадью 3,5 тыс. кв.метров, 210 вазонов организует МКУ "Управление ЖКХ" в этом сезоне, сообщает администрация Ишима.

Контракт по итогам аукциона на этот вид работ, а также на кошение травы, заключен с ООО "Зелень" Тюмень. Предприятие снизило на торгах начальную максимальную цену контракта на 63 %. В результате демпинга стоимость услуги сократилась с 10 млн рублей до 3,7 млн рублей.

Сейчас у заказчика, которым является МКУ "Управление ЖКХ" есть озабоченность по срокам исполнения работ, качеству рассады.

При этом подрядчик взял на себя все обязательства по посадке цветов, прополке, поливу клумб и кошению травы. В случае, если эти виды работ не будут своевременно исполнены, то заказчик не выполнит их приемку.

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# Ишим , цветники

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