Молодая семья Чаюн из Тюмени стала лучшей на региональном конкурсе

| Фото: региональный центр "Семья" | Фото: региональный центр "Семья"

Семья Данилы и Евгении Чаюн из Тюмени победила в региональном этапе Всероссийского конкурса "Семья года" в номинации "Молодая семья", сообщает Центр "Семья".

Всего за победу в областном туре боролись 45 семей в пяти номинациях. Победителем в номинации "Многодетная семья" стали Сергей и Анна Цуриковы из Сорокинского района. Лучшей "Сельской семьей" признаны Вячеслав и Светлана Сериковы из Казанского района.

В номинации "Семья – хранитель традиций" первое место заняли Александр и Светлана Турчины из Голышмановский район, а в номинация "Золотая семья" - Николай и Валентина Щетниковы из Ишимского района.

По словам директора регионального центра "Семья" Елены Перминовой, конкурс состоялся, несмотря на текущую обстановку, и привлек семьи со всей области.

"Мы проводим конкурс "Семья года" с 2016 года, и неизменно получаем колоссальный отклик. Благодаря активности наших семей, в копилке Тюменской области уже четыре победы в различных номинациях на федеральном этапе. Единственной номинацией, в которой мы пока не становились лидерами, остается "Молодая семья". Но в этом году конкурсные работы очень сильные, надеемся, что шансы на победу у нас высокие и тюменские семьи вновь станут лучшими в России", - рассказала она.

Конкурсные материалы семей, занявших первые места в каждой из номинаций, буду направлены в оргкомитет Всероссийского конкурса в Москву. Как отметил Даниил Чаюн, они рады победе на региональном этапе и с нетерпением ждут результатов всероссийского этапа.

"Переживали, соответствует ли конкурсная работа всем заявленным требованиям, все ли собрали документы, все ли сделали правильно. Сейчас волнительно, что решат эксперты на федеральном уровне, остается только, как на соревнованиях, сидеть и ждать, осознавая, что за победу борются лучшие семьи со всех регионов, и мы — уже в их числе", - подчеркнул он.