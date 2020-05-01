Новый видеоэндоскоп поможет нижнетавдинцам эффективнее бороться с онкологией

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

На ранней стадии выявлять рак желудочно-кишечного тракта смогут в областной больнице № 15 Нижнетавдинского района благодаря гибкому видеоэндоскопу, который появился в рамках регионального компонента нацпроекта "Здравоохранение" по борьбе с онкопатологиями, сообщает областной департамент здравоохранения.

Онкология желудочно-кишечного тракта встречается столь же часто, как рак кожи, легких, молочных и предстательной желез. Однако при своевременном обнаружении хорошо поддается лечению. Важнейший момент – заметить недуг в самом начале. Для этого в Тюменской области с 2015 года действует система скринингов злокачественных новообразований. Один из видов исследований – комплексное эндоскопическое обследование (фиброгастроскопия и колоноскопия) под медикаментозным сопровождением. Эта процедура позволяет точно определить, в каком отделе желудочно-кишечного тракта имеется проблема.

"Наш прежний фиброскоп был старой моделью, работающей на основе волоконной технологии. А нынешний гибкий видеоэндоскоп – нового поколения, – объясняет Вадим Мухин, врач-эндоскопист областной больницы № 15. – Он более практичный. На одном его конце – видеокамера. Она снимает исследуемую полость или слизистую и передает цифровое изображение на экран. Это повышает качество диагностики".

На колоноскопическое исследование направляются не только люди старше 40 лет, но и все пациенты с положительным результатом исследования кала на скрытую кровь. Этот анализ проводят как в рамках медосмотров, так и по показаниям, при наличии жалоб у пациента.

Онкоскрининги спасают жизнь: рак не успевает превратиться в смертельный недуг, с ним сразу начинают бороться. Но пациентам областной больницы № 15 для прохождения колоноскопии некоторое время приходилось ездить в Тюмень после того, как диагностический аппарат сломался. Теперь проблема устранена. Первый пациент – мужчина 63 лет - уже прошел обследование на новом оборудовании. Показанием к проведению колоноскопии стал положительный анализ кала на скрытую кровь.

"Это означает, есть основания подозревать рак толстой кишки. В такой ситуации затягивать с диагностикой нельзя. Мы провели колоноскопию. К большой радости пациента подозрения не подтвердились – злокачественных новообразований в кишечнике нет. Только хронический колит, заболевание хоть и неприятное, но значительно менее опасное", – рассказал доктор Мухин.

По словам Вадима Мухина, большинство пациентов, проходящих онкоскрининги, получают отрицательные результаты. Для тех, у кого результат положительный, скрининг тем более оказывается жизненной необходимостью: врачи в большинстве случаев "ловят" рак именно на ранней стадии и могут его полностью излечить.