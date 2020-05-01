Пьяная тюменка ударила инспектора ДПС телефоном по голове

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Инцидент с нетрезвой тюменкой, управлявшей "Ладой", произошел на ул. Семенова в Тюмени ночью 22 июня. Наряд ДПС прибыл на ДТП - столкнулись "Лада" и KIA Rio, сообщает региональная Госавтоинспекция.

У женщины за рулем отечественного автомобиля, находившейся в салоне со своей сестрой, инспекторы заметили признаки сильного опьянения. Показания алкотестера составили 1,16 мг. Позже в наркологическом диспансере она отказалась от освидетельствования.

Когда полицейские вызвали эвакуатор для транспортировки автомобиля на спецстоянку, водитель начала вести себя агрессивно и дважды ударила инспектора по голове мобильным телефоном. Полицейским пришлось надеть на женщину наручники. В отделе полиции она также вела себя неадекватно.

Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.