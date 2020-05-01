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Тюменца задержали по подозрению в попытке сбыта наркотиков

Происшествия, 15:55 23 мая 2020

УМВД России по Тюмени | Фото: УМВД России по Тюмени

Тюменские полицейские задержали горожанина по подозрению в приготовлении сбыта наркотических веществ, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Тюмени.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков во время личного досмотра безработного ранее судимого 23-летнего тюменца обнаружили и изъяли сотовый телефон с оперативно-значимой информацией. После этого в квартире по адресу проживания задержанного наркополицейские изъяли девять полимерных пакетиков с порошкообразным веществом белого цвета, упаковочные материалы и весы. Проведенная экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотиком, общей массой около 300 граммов. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса "Попытка сбыта наркотических веществ". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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# наркоконтроль , уголовное дело , УМВД России по Тюмени

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