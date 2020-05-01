  • 25 мая 202025.05.2020понедельник
  • USD71,8804
    EUR78,4431
  • В Тюмени 24..26 С 4 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Состояние девяти пациентов с COVID-19 в Тюменской области остается тяжелым

Общество, 13:03 25 мая 2020

www.mos.ru

Девять пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Тюменской области остаются в тяжелом состоянии, они подключены к ИВЛ. Всего с диагнозом COVID-19 получают лечение 792 человека, сообщает оперативный штаб Тюменской области.

По данным на 25 мая, коронавирус подтвержден еще у 37 жителей, общее число случаев заболевания в регионе выросло до 1448.

За сутки выздоровели шесть человек, в целом – 649.

151 человек размещены в обсерваторе, из них 1 ребенок. 3 тыс. 200 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 тыс. 856 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались семь пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:44 25.05.2020Радуга талантов расцвела в Сорокино
13:31 25.05.2020Такси для ветеранов Великой Отечественной войны заработало в Тюмени
13:29 25.05.2020Сорок три цветника организуют в Ишиме
13:21 25.05.2020Фейк о крупных компенсациях за НДС распространяется в интернете