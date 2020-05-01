Состояние девяти пациентов с COVID-19 в Тюменской области остается тяжелым

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Девять пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Тюменской области остаются в тяжелом состоянии, они подключены к ИВЛ. Всего с диагнозом COVID-19 получают лечение 792 человека, сообщает оперативный штаб Тюменской области.

По данным на 25 мая, коронавирус подтвержден еще у 37 жителей, общее число случаев заболевания в регионе выросло до 1448.

За сутки выздоровели шесть человек, в целом – 649.

151 человек размещены в обсерваторе, из них 1 ребенок. 3 тыс. 200 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 тыс. 856 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались семь пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.