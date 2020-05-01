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Из тобольского моногоспиталя выписали еще десять пациентов

Общество, 12:21 25 мая 2020

пресс-служба областной больницы № 3 | Фото: пресс-служба областной больницы № 3

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Врачи моноинфекционного госпиталя областной больницы № 3 в Тобольске выписали еще 10 пациентов. Они прошли весь курс необходимой терапии и завершили лечение без жалоб в удовлетворительном состоянии, сообщает пресс-служба медучреждения.

Пациенты двукратно сдали анализы на коронавирус и получили отрицательные результаты. Течение заболевания было не тяжелое, не было необходимости и в кислородной поддержке.

По состоянию на 25 мая в моноинфекционном госпитале областной больницы № 3 находятся 32 человека. Пациенты получают необходимое лечение в полном объеме. Тяжелого течения заболевания не наблюдается, на аппаратах ИВЛ больных нет.

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# коронавирус , областная больница № 3

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