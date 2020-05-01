Сорок пять человек пополнили статистику заболевших COVID-19 в Тюменской области

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Далее в сюжете В Тюменской области число заразившихся коронавирусом выросло до 1411

45 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Тюменской области за минувшие сутки. Всего в России выявлено 8 тыс. 599 заболевших COVID-19 в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

43,9% из них не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 153 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 5363 человека.

Наибольшее количество зафиксированных случаев коронавируса: Москва – 2 тыс. 516, Московская область - 862 и Санкт-Петербург - 384.

По УФО: Свердловская область – 90, Челябинская область – 62, ХМАО – 102, ЯНАО – 29, Курганская область – 2.

За весь период в России зафиксировано 344 тыс. 481 случая в 85 регионах. Зарегистрировано 3 тыс. 541 летальный исход, выздоровели 113 тыс. 299 человек.