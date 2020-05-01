Тридцать пять человек пополнили статистику заболевших COVID-19 в Тюменской области

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35 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Тюменской области за минувшие сутки. Всего в России выявлено 9 тыс. 434 заболевших COVID-19 в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

Из общего количества выявленных больных 42% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 139 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 тыс. 111 человек.

Наибольшее количество зафиксированных случаев коронавируса: Москва – 3 тыс. 190, Московская область - 846, Санкт-Петербург - 363.

По УФО: Свердловская область – 171, Челябинская область – 80, ХМАО – 58, ЯНАО – 36, Курганская область – 8.

За весь период в России зафиксировано 335 тыс. 882 случая в 85 регионах. Зарегистрировано 3 тыс. 388 летальных исходов, выздоровели 107 тыс. 936 человек.