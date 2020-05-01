  • 23 мая 202023.05.2020суббота
  • USD71,8804
    EUR78,4431
  • В Тюмени 15..17 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тридцать пять человек пополнили статистику заболевших COVID-19 в Тюменской области

Общество, 13:00 23 мая 2020

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Далее в сюжете Более 600 человек излечились от COVID-19 в Тюменской области

35 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Тюменской области за минувшие сутки. Всего в России выявлено 9 тыс. 434 заболевших COVID-19 в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

Из общего количества выявленных больных 42% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 139 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 тыс. 111 человек.

Наибольшее количество зафиксированных случаев коронавируса: Москва – 3 тыс. 190, Московская область - 846, Санкт-Петербург - 363.

По УФО: Свердловская область – 171, Челябинская область – 80, ХМАО – 58, ЯНАО – 36, Курганская область – 8.

За весь период в России зафиксировано 335 тыс. 882 случая в 85 регионах. Зарегистрировано 3 тыс. 388 летальных исходов, выздоровели 107 тыс. 936 человек.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус , статистика

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:49 23.05.2020Объем розничной торговли вырос в Тюменской области
13:13 23.05.2020Более 600 человек излечились от COVID-19 в Тюменской области
13:00 23.05.2020Тридцать пять человек пополнили статистику заболевших COVID-19 в Тюменской области
12:47 23.05.2020Тюменский проект "Мой выбор 2.0" завоевал всероссийское признание