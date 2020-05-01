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Частным детским садам Тюменской области разрешили открывать дежурные группы

Политика, 20:13 22 мая 2020

www.mos.ru

Организации, предоставляющие услуги по присмотру за детьми либо дошкольному образованию, вне зависимости от формы собственности, по-прежнему могут открывать лишь дежурные группы при условии строгого соблюдения мер санитарного режима. Соответствующие изменения в постановление № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внес губернатор Тюменской области Александр Моор 22 мая.

Кроме того, в соответствии с документом учреждения среднего профессионального образования могут провести итоговую аттестацию. ДОСААФ России разрешено принимать экзамены у курсантов, обучающихся в соответствии с планом-заданием Центрального военного округа.

Руководителям предприятий разрешено направлять сотрудников в служебные командировки.

Из дополнительных обязательных требований по организации работы салонов красоты и парикмахерских исключено требование об оказании услуг посетителям в отдельных кабинетах. Отныне достаточно соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

Собственники зданий, в которых расположены ТЦ, обязаны обеспечить возможность обработки рук посетителей кожными антисептиками.

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# Александр Моор , коронавирус

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