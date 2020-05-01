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Минздрав РФ: реабилитация нужна всем выздоровевшим от COVID-19

Общество, 18:26 22 мая 2020

www.mos.ru/ | Фото: www.mos.ru/

Реабилитация нужна всем выздоровевшим от COVID-19. Особенно в ней нуждаются пациенты, перенесшие инфекцию в среднетяжелой и тяжелой формах. Такое мнение высказала главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, профессор Галина Иванова, сообщает Минздрав РФ.

По ее словам, восстановление будет длительным, чтобы реабилитировать все нарушенные во время болезни функции: до трех месяцев, в зависимости от состояния пациента. Однако этот процесс строго индивидуальный. После пневмонии и реабилитации пациентов с хронической обструктивной болезнью легких восстановление должно продолжаться под контролем клинических и лабораторных показателей до года, а при развитии инвалидизирующих процессов — более длительное время.

Тем, кто перенес инфекцию в легкой форме специалисты советуют выполнять рекомендации лечащего врача по вторичной профилактике развития фиброзных процессов в легких, тромбозов и эмболии, повторной инфекции и контролировать свое состояние.

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# коронавирус , Минздрав России , реабилитация

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