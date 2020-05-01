Более 600 человек излечились от COVID-19 в Тюменской области

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

625 из 1366 человек в Тюменской области, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, выздоровели. Об этом сообщает оперативный штаб Тюменской области.

Ранее отмечалось, что накануне выздоровел 591 человек. За минувшие сутки выздоровели 34 человека.

У 35 человек выявили коронавирус, с начала пандемии зарегистрировано 1 тыс. 366.

734 пациента получают лечение, среди них семь детей.

Шесть пациентов с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы в реанимации, они подключены к ИВЛ.

160 человек размещены в обсерваторе, из них 2 ребенка. 3 тыс. 463 человека остаются под медицинским наблюдением, 2 тыс. 777 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 7 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.