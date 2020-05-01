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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменская станция раздельного сбора отходов "Сортировочная" возобновила работу

Общество, 14:59 23 мая 2020

Фото из группы станции "Сортировочная" в соцсети

Тюменская станция раздельного сбора отходов "Сортировочная" приступила к работе после вынужденного закрытия из-за ограничительных мер, введенных в регионе для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

"Сортировочную" можно посещать по одному человеку исключительно в защитной маске, сообщает Moi-portal.ru.

"Люди с симптомами ОРВИ: кашлем, чиханием и насморком - не допускаются. За один раз на складе находится не более трех человек и волонтер. Поэтому приходить лучше пораньше. Возможно, придется немного подождать", - рассказали на станции.

Станция "Сортировочная" работает по адресу улица Республики, 207А. Расписание меняется обновляется каждую неделю. Чтобы уточнить время и день работы, можно позвонить по номеру +7(3452) 92-07-00 или следить за новостями в официальной группе в соцсети.

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