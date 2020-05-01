Тюменский врач рассказал, куда вложит полученные выплаты

| Фото: оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса | Фото: оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменский врач рассказал, на что потратит полученные дополнительные выплаты за работу с больными COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по профилактике коронавируса.

Врач-терапевт приемного отделения Областной клинической больницы №1 Антон Ильин уже получил положенные выплаты за апрель. "Собираюсь расширить свои жилищные условия и вложить деньги в ипотеку", - поделился планами врач.

Он добавил, что работает в приемном отделении моноинфекционного госпиталя и график работы напряженный. Сотрудники отделения осматривают первичных больных, определяют показания для госпитализации и при необходимости направляют к коллегам профильных отделений.

Добавим, что для врачей и персонала, работающих с коронавирусными больными, предусмотрено до трех выплат. Из федерального бюджета на эти цели выделено 94,6 млн рублей, из областного — 38, 4 млн рублей.